Замглавы Коломны поздравил ветерана ВОВ с Днем Победы

В преддверии 9 Мая в Коломне в рамках всероссийской акции «Подарок ветерану», которую проводит «Единая Россия», поздравили Зою Александровну Купранову — участницу Великой Отечественной войны, почетного гражданина Коломны. Ветерана навестили заместитель главы округа Максим Коновалов и депутат местного Совета Андрей Ваулин.

Война застала Зою Александровну во Владивостоке. С первых дней она вместе с другими горожанами рыла противотанковые рвы и окопы. В мае 1942 года ее призвали в Красную армию и направили в Дальневосточную 63-ю фронтовую школу младших авиаспециалистов, где она освоила профессию дешифровщика по обработке воздушной съемки.

Зоя Александровна рассказала, что на самолеты устанавливали аппаратуру, летчики улетали в тыл врага, снимали, а затем она с товарищами в тяжелейших условиях обрабатывала пленки, дешифрировала их и определяла расположение войск противника. По этим данным наносились бомбовые удары.

Ветеран служила во 2-м истребительном авиационном корпусе и на фронте возглавила секретную часть. Ее заслуги отмечены высокими наградами: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За освобождение Белоруссии», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

До 1947 года Зоя Александровна продолжала службу в Венгрии, где встретила своего будущего супруга Николая Купранова. В 1988 году, выйдя на заслуженный отдых, семья переехала в Коломну. Совсем недавно ветеран отметила 101-й день рождения.

Сегодня в округе проживает пять фронтовиков, все они носят звание почетного гражданина Коломны. В преддверии праздника представители власти, партийцы «Единой России» и молодежь навещали ветеранов, чтобы выразить благодарность за их подвиг.