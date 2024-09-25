Замглавы Истринского округа вручил первые паспорта еще 13 школьникам

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Церемония вручения главного документа прошла торжественно. Ребята получили паспорта из рук заместителя главы администрации округа.

Заместитель главы администрации городского округа Истра Андрей Мойса напомнил ребятам о важности этого документах, их гражданских прав и обязанностей.

Также подростков поздравила руководитель российского движения детей и молодежи «Движение Первых» — Оксана Черкашина.

А всего с начала года паспорта получили 66 юношей и девушек.

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