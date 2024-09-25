Замглавы Истринского округа вручил первые паспорта еще 13 школьникам
Церемония вручения главного документа прошла торжественно. Ребята получили паспорта из рук заместителя главы администрации округа.
Заместитель главы администрации городского округа Истра Андрей Мойса напомнил ребятам о важности этого документах, их гражданских прав и обязанностей.
Также подростков поздравила руководитель российского движения детей и молодежи «Движение Первых» — Оксана Черкашина.
А всего с начала года паспорта получили 66 юношей и девушек.
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