Замглавы Истринского округа вручил первые паспорта еще 13 школьникам

Заместитель главы администрации городского округа Истра Андрей Мойса напомнил ребятам о важности этого документах, их гражданских прав и обязанностей.

Также подростков поздравила руководитель российского движения детей и молодежи «Движение Первых» — Оксана Черкашина.

А всего с начала года паспорта получили 66 юношей и девушек.

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