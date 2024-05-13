Замглавы Химок проверил работу общественного транспорта | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 19:10 Замглавы Химок проверил работу общественного транспорта Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Всего с начала года в городском округе Химки организовали 28 проверок работы общественного транспорта. Последним проверили исправность маршрута № 443.

Заместитель главы Химок Александр Цуканов вместе с начальником отдела транспорта и связи управления по развитию территорий и инвестициям администрации округа Денисом Гавриловым обсудили с жителями работу автобусов. Главной темой стало повышение качества транспортного обслуживания на маршруте № 443, который следует от улица Дружбы в Химках до метро «Речной вокзал» в Москве.

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Они проверили наличие расписания движения данного маршрута и его актуальность. Все вопросы и пожелания жителей взяли в работу.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина в Химках на регулярной основе проводится мониторинг работы общественного транспорта, в том числе комплексное обновление общественного транспорта с целью повышения качества транспортного обслуживания», — прокомментировала депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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