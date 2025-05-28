Замглавы городского округа провел встречу с жителями микрорайона Балашиха-2

Дмитрий Варнавский совместно с начальником Управления реализации жилищной реформы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Ириной Минаковой, помощником городского прокурора Сергеем Мухиным, начальником управления ЖКХ администрации города Юлией Смирновой, руководителем территориального управления «Московского областного единого информационно-расчетного центра Мариной Тетюхиной и представителями профильных управлений провели встречу с жителями микрорайона Балашиха-2 в формате выездной администрации. Мероприятие прошло в школе № 2 имени Героя России А. В. Крестьянинова.

В рамках выездной администрации жители обратились с вопросами, касающимися начисления платежей, ремонта подъезда.

«Выездные администрации проводятся каждый месяц в разных микрорайонах города, бывает по несколько выездных администраций. Формат, уже известный жителям Балашихи. Для того, чтобы сегодня разъяснить гражданам ответы на волнующие их вопросы, мы пригласили коллег из профильных ведомств, чтобы они дали необходимые комментарии и разъяснили некоторые моменты», — сказал Дмитрий Варнавский.

Выездные администрации — формат встреч сотрудников администрации Балашихи с жителями городского округа, в рамках которых граждане могут напрямую задать вопрос представителям власти и получить обратную связь.