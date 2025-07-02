Замглавы Дмитровского округа проверил благоустройство парка Лямина в Яхроме

Парк Лямина пользуется большой популярностью у жителей Яхромы. Вместе с заместителем руководителя муниципалитета Сергеем Лопатниковым состояние объекта оценивали директор МКУ «Центр благоустройства Костинское» Андрей Горинов и лидеры общественного мнения Николай Мищенков и Надежда Прусова.

Во время инспекции были проверены содержание пешеходных зон, качество уборки, покос травы, чистота урн и туалетов, безопасность детской площадки, состояние скейт-парка, роллердрома и волейбольного поля. Сергей Лопатников отметил, что территория содержится на должном уровне, но от жителей получены предложения для дальнейшего развития парка. Проверяющие обсудили с горожанами пожелания по благоустройству, организации досуга и летних мероприятий.

Андрей Горинов заверил, что будут проводиться регулярные проверки качества содержания парка, постоянный уход и своевременное обслуживание объекта. Главным критерием остается комфорт и безопасность парка для жителей всех возрастов.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что благоустройство общественных пространств является одним из главных приоритетов для администрации муниципалитета. «Парк Лямина — любимое место отдыха яхромчан, и мы будем продолжать его развивать, учитывая мнение жителей. Уверен, что совместными усилиями сделаем территорию еще комфортнее и современнее», — сказал он.