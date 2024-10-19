Замглавы Дмитрова встретился с сотрудниками молочного комбината

Встреча в формате выездной администрации прошла на «Озерецком молочном комбинате». Замглавы Дмитрова поговорили с сотрудниками производства об уборке снега зимой, ремонте дорог и содержании подъездов.

В мероприятии поучаствовали заместители главы администрации Дмитровского городского округа и представители профильных служб.

Один из сотрудников «Озерецкого молочного комбината» задал специалистам вопрос об очистке от снега дороги в Останкино от супермаркета «Да». Ему ответили, что участок находится на балансе администрации округа, и чистить его будет подрядчик.

Другие обращения касались аренды земельного участка, оформления карты «Стрелка», ремонта внутриквартальных дорог и содержания подъездов в многоквартирном доме.

«Мы видим, что выездная администрация на предприятии действительно удобна и нужна жителям округа, будем и дальше развивать это направление нашей работы с гражданами», — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Лилия Корнакова.

Отметим, что такой формат встреч давно показал себя как эффективный инструмент во взаимодействии с жителями. Ответы на часть вопросов обращающиеся получают сразу на месте. Остальные темы профильные специалисты обязательно берут в работу.

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