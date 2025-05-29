Замглавы Дмитрова разъяснил жителям этапы благоустройства улицы Космонавтов

Во время прямого эфира с главой Дмитровского муниципального округа Иваном Курданиным поступил вопрос от жительницы дома № 41 по улице Космонавтов. Женщина обратила внимание на склад строительных материалов во дворе, где ведется комплексное благоустройство, но при этом на объекте не было рабочих.

По поручению главы заместитель руководителя округа Сергей Лопатников встретился с жительницей, чтобы подробно объяснить текущий этап работ и ответить на все ее вопросы. В ходе беседы представитель администрации рассказал о поэтапном плане благоустройства территории и сроках завершения ремонта. Было отмечено, что в ближайшее время двор полностью приведут в порядок.

Напомним, что в этом году в рамках программы комплексного обновления на улице Космонавтов запланировано благоустройство 18 дворов и установка 11 новых детских площадок. Перед стартом работ представители администрации провели несколько встреч с жителями, обсудили проект и внесли изменения с учетом их пожеланий.