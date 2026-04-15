Замглавы Дмитрова проверил капремонт детского сада «Аленушка»

В Дмитрове 14 апреля проинспектировали капитальный ремонт детского сада № 13 «Аленушка» в центре города. Ход работ на объекте проверили заместитель главы Дмитровского муниципального округа Екатерина Швец и депутат Московской областной думы Александр Орлов.

Ремонт учреждения стал возможен благодаря Народной программе партии «Единая Россия». Пять лет назад жители обратились с просьбой включить этот детский сад в перечень организаций, нуждающихся в обновлении.

«Капитальный ремонт „Аленушки“ — это прямое исполнение наказов наших жителей. Объект сложный, но работы идут по графику. Лично убедился, что подрядчик применяет качественные материалы, а благоустройство территории будет выполнено с учетом пожеланий родителей», — отметил Александр Орлов.

Как доложил главный инженер подрядной организации — общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная производственная компания» — Вячеслав Бужу, сейчас строители приступили к чистовой внутренней отделке и прокладке инженерных сетей. Полностью утеплен фасад, завершается его облицовка декоративной плиткой. Кровля готова, ведется монтаж входных групп и эвакуационного выхода.

Уже со следующей недели начнется благоустройство территории детского сада. На прогулочных площадках установят новые малые архитектурные формы с безопасным покрытием. Веранды покрасят в цвета, которые выберут родители воспитанников. Особое внимание уделяют внутреннему оформлению: цветовые решения для групп, музыкального и спортивного залов также согласуют с родительской общественностью. В части помещений предусмотрено устройство теплых полов, финишное покрытие — плитка и линолеум.

Подрядчик заверил проверяющих, что все работы завершат к 25 июля, чтобы 1 сентября дети смогли пойти в обновленное здание. О результатах проверки доложили главе Дмитровского округа Михаилу Шувалову на традиционном «стройчасе».

«Капремонт „Аленушки“ идет по графику, подрядчик работает с хорошим качеством. Важно, что уже к 1 сентября дети смогут вернуться в обновленный, современный и безопасный детский сад. Будем держать ситуацию на контроле до полного завершения всех работ», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Дмитровчанка Екатерина Буканова, чьи дети пошли в «Аленушку» год назад, с нетерпением ждет открытия: «Этот сад находится прямо во дворе дома — это очень удобно. Плюс прекрасный педагогический коллектив. Очень ждем возвращения в любимый садик после ремонта».