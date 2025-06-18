Замглавы Дмитрова провел встречу с жителями на тему модернизации теплосетей

По поручению главы Дмитровского муниципального округа Ивана Курданина его заместитель Сергей Колков встретился с жителями дома № 15 по улице Космонавтов, где сейчас проходит обновление теплосетей. Собравшиеся обсудили план реализации проекта.

Побеседовали о модернизации теплосетей, которую завершат к 15 июля, и о благоустройстве близлежащей территории. Иван Курданин отметил, что качество обслуживания в новом отопительном сезоне значительно повысится.

Напомним, сейчас в Дмитровском муниципальном округе проходит плановая замена устаревшей системы отопления в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы. Там обновят теплосети протяженностью 10,3 километров на 36 участках, возведут две модульные котельные, реконструируют пять котельных агрегатов и введут в эксплуатацию центральный тепловой пункт.

«Модернизация тепловых сетей — это важный шаг к созданию комфортных условий для жителей. Мы понимаем, как долго люди ждали этих изменений и делаем все возможное, чтобы минимизировать неудобства и завершить работы в установленные сроки», — подчеркнул Иван Курданин.