Замглавы Дмитрова провел встречу с жителями дома № 41 на улице Космонавтов

Заместитель главы Дмитровского муниципального округа Сергей Лопатников провел встречу с жителями дома № 41 на улице Космонавтов. В этом районе продолжаются работы по программе «Формирование современной комфортной городской среды», охватывающей 18 дворов и 30 многоквартирных домов общей площадью около 39 тысяч квадратных метров.

Мнения жильцов относительно перепланировки двора дома № 41 оказались разными: одни выступают против расширения парковочной зоны, другие предлагают изменить расположение тротуара.

«Учитывать пожелания жителей — наш главный приоритет. Глава округа лично контролирует выполнение этих требований», — подчеркнул Сергей Александрович в начале встречи.

Заместитель главы предложил совместно пройти по двору, чтобы обсудить и найти компромиссные решения по благоустройству территории, которые устроят всех жителей.

В ходе обхода двора жители высказывали свои идеи по обустройству тротуаров, установке скамеек, расширению парковочных зон и озеленению. Особое внимание уделялось технической возможности реализации каждого предложения с учетом существующих коммуникаций. В итоге было согласовано решение, которое устроило всех участников, и оно будет зафиксировано в протоколе с подписями жильцов всех квартир.

Кроме того, к Сергею Лопатникову обратились жители соседних домов на улице Космонавтов с просьбой посетить их дворы для обсуждения вариантов благоустройства. После осмотра территории заместитель главы рекомендовал провести общие собрания собственников для детального обсуждения планов обновления дворов и официального закрепления решений в протоколах.

«Очень важно учесть мнение каждого жителя. Это позволяет провести благоустройство дворов наиболее эффективно, что обеспечивает максимально удобное использование дворовых территорий всеми жильцами», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.