Замглавы Дмитрова провел встречу с жильцами аварийных домов

Жители Дмитрова, которым предстоит процедура переселения из домов, признанных аварийными, приняли участие в тематической встрече. На их вопросы ответил заместитель главы муниципального округа Николай Чаплыгин.

Собравшимся рассказали о новом постановлении, которое приняло правительство Московской области. Оно касается увеличения стоимости квадратного метра при выдаче сертификата на приобретение квартиры.

Теперь эта сумма составляет 174 839 рублей. По сертификату цена за метр выше среднерыночной, а значит использовать его выгоднее, чем получить компенсацию за жилье.

Получить сертификат можно, если ваш дом признан аварийным и включен в госпрограмму, право собственности приобретено до признания дома аварийным и подлежащим сносу, а на дату признания дома таковым у переселенца нет права собственности на другое жилое помещение.

Заявления на выдачу сертификата будут принимать все лето. Реализовать его можно до 1 октября. Сейчас в госпрограмме есть дома, признанные аварийными до 1 апреля 2025 года.

Участники встречи задали Николаю Чаплыгину вопросы и получили разъяснения.

«Мы понимаем, насколько важно для каждого жителя получить достойное жилье. Именно поэтому мы тщательно контролируем каждый этап строительства новых домов. Удобным инструментом при этом станет и получение жилищного сертификата», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.