Замглавы Дмитрова Оксана Котова посетила кофейное производство в Яхроме

В рамках рабочего объезда заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова посетила завод «ФесПродукт», расположенный в Яхроме. Это предприятие, известное своими растворимыми кофейными напитками, начало свою деятельность в 2006 году.

Экскурсию по заводу для Оксаны Котовой провел исполнительный директор Александр Цитович. Он рассказал, что на предприятии создано 512 рабочих мест, из которых 413 занимают жители Дмитровского городского округа. Ассортимент продукции компании насчитывает более 100 наименований, включая растворимый кофе, какао, капучино и горячий шоколад.

Во время визита обсуждались и планы на будущее. «ФесПродукт» не собирается останавливаться на достигнутом и планирует расширение производства и увеличение мощностей.

Оксана Котова отметила, что, возможно, многие жители Дмитровского округа даже не знали, что есть такое специфичное для нашего региона предприятие, а оно является обладателем многочисленных наград в сфере производства. Этот визит подчеркнул значимость предприятия для региона и его вклад в экономическое развитие округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».