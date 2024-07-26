Замглавы Дмитрова Котова посетила завод по переработке сырого молока

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В Дмитровского городском округе работает предприятие по выпуску молочной продукции. Заместитель главы муниципалитета Оксана Котова посетила компанию «Братья Чебурашкины. Семейная ферма».

«Братья Чебурашкины. Семейная ферма» занимается полным циклом производства: от сборки кормов с собственных полей до выпуска молочной продукции с поставкой на полки магазинов. В ходе рабочего визита заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова побывала на ферме. Экскурсию для нее провел один основателей – Владислав Чебурашкин.

«Современное автоматизированное оборудование, строгий контроль качества, ответственность работников, поддержка на высоком уровне заслуженной репутации семейного предприятия — все это составляющие успешной работы. Молочный бренд «Братья Чебурашкины» известен по всей России», — поделилась впечатлением от визита заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

«Братья Чебурашкины» – современный завод по переработке сырого молока с поголовьем на 4300 коров. Здесь работают более 300 сотрудников, 110 из них производят более 20 наименований продукции. Молоко, йогурты, творог и сметану поставляют в более 500 торговых точек Москвы и Подмосковья, а также в рестораны и кафе. Качество продукции подтверждают короткий срок годности от восьми до 12 суток и высокое содержание полезных веществ.

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