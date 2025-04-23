Замглавы Чехова Вадим Шевырев посетил спортивную школу «Витязь»

По поручению главы муниципалитета Михаила Собакина его заместитель по спортивному направлению Вадим Шевырев посетил тренировку по футболу среди воспитанников спортивной школы «Витязь» имени Васильева. Матч прошел на стадионе «Химик».

Как отмечает Вадим Шевырев, футбол как командная игра, которая развивает у ребят слаженность действий и коммуникативные навыки. Заместитель Михаила Собакина подчеркнул также важность регулярного посещения тренировок спортсменов представителями администрации, поскольку это послужит дополнительной мотивацией для юных игроков на достижение высоких результатов.

Спортсмены клуба «Витязь» имени Васильева недавно стали победителями и призерами первенства Москвы. Они показали достойный уровень подготовки. Тренировочный проходят на обновлённых спортивных стадионах «Химик» и «Гидросталь».