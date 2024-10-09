Замглавы Чехова Сибарсов оценил качество подготовки специалистов «ЧеховСпаса»

На тренировку аварийно-спасательной группы «ЧеховСпас» прибыл по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Павел Сибарсов. Он оценил подготовку ребят к ведению спасательных работ в замкнутом простанстве.

Специалисты аварийно-спасательной группы «ЧеховСпас» отрабатывали расстановку средств малой механизации, включая трипод, проверку и контроль радиосвязи, альпинистского снаряжения и средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также подготовку страховки.

Они спустились в колодец к участнику, выполнявшему роль пострадавшего, надели средство защиты органов дыхания, оказали первую медицинскую помощь и подготовили к транспортировке до кареты скорой помощи.

«Тренировка прошла успешно», — заключил Павел Сибарсов. Специалисты «ЧеховСпаса» подтвердили высокий уровень подготовки и профессионализма.

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