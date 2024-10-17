Замглавы Чехова проверила состояние территорий в микрорайоне Венюково

Обход на улице Маркова в Венюкове провела заместитель главы Чехова Надежда Чернятина. Она оценила состояние зеленых насаждений, качество уборки территории и безопасность объектов.

Выезд прошел по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина. В ходе осмотра замглавы выявила складирование порубочных остатков. Это негативно сказывается на эстетике территории и безопасности района.

Выявленные замечания передали в работу специалистам «Чеховского благоустройства». Они должны будут оперативно решить проблемы и устранить недостатки.

«Традиционно осмотрела состояние детских площадок, где была обнаружена поломка качели. Важно своевременно ремонтировать игровые элементы, чтобы обеспечить безопасность детей», — прокомментировала Надежда Чернятина.

Она также отметила, что такой мониторинг будет проводиться регулярно. Это позволит повысить качество жизни людей.

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