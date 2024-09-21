Замглавы Чехова проверила состояние общественных и дворовых территорий

Качество содержания дворов и общественных пространств проверили в Чехове. Теперь профильные специалисты должны будут устранить выявленные нарушения.

Заместитель главы городского округа Чехов Анна Кравцова провела обход территорий по поручению главы муниципалитета Михаила Собакина. Она оценила состояние детских игровых и контейнерных площадок на Комсомольской улице.

В ходе осмотра выявили замечания. Их в ближайшее время должны устранить ответственные лица.

Анна Кравцова отметила, что в рамках обходов все чаще фиксируются случаи навала строительного и крупногабаритного мусора на контейнерных площадках. Она отметила, что за что предусмотрен штраф.

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