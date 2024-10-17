Замглавы Чехова проверила состояние дворов на Вишневой улице

Обход дворов на Вишневой улице в Чехове провела заместитель главы городского округа Анна Кравцова. Она оценила состояние игровых элементов на детских площадках и качество дорог и тротуаров.

Выезд прошел по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина. В ходе осмотра Анна Кравцова осмотрела дороги, тротуары и придомовые пространства.

Также она оценила состояние элементов на детской площадке. Выявленные недочеты зафиксировали. Теперь их должны будут оперативно устранить ответственные службы.

«Регулярные обходы являются важной частью нашей работы, цель таких мероприятий — своевременное выявление проблем и оперативное реагирование на них», — сказала Анна Кравцова.

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