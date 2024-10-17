Замглавы Чехова проверила содержание общественных территорий в селе Троицкое

Проверку провела по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Ирина Бадалян. В осмотре также поучаствовали сотрудники управления территориальной и внутренней политики администрации муниципалитета и активные жители.

Комиссия выявила несколько замечаний. Их направили в профильные службы и поручили оперативно устранить.

«Данный подход способствует не только улучшению состояния территории, но и активному вовлечению местных жителей в процесс благоустройства, что позволят сделать окружающую среду более комфортной для всех», — сказала Ирина Бадалян.

Отметим, что проконсультироваться о содержании общественных и дворов жители Чехова могут в территориальных отделах управления территориальной и внутренней политики. Они находятся в селах Троицкое, Дубна и Новый Быт.

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