Замглавы Чехова проверила готовность школы № 9 в Венюкове к 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Осмотр классов, спортзала и столовой школы № 9 в Венюкове провела замглавы Чехова. Она отметила, что учреждение полностью готово к началу учебного года.

Более 150 первоклассников пойдут в школу № 9 в Венюкове в День знаний в этом году. В их число входят и дети, прибывшие из Курской области. Для них уже подготовили учебники.

Проверку готовности учреждения к 1 сентября провела заместитель главы Чехова Надежда Чернятина по поручению Михаила Собакина. Она осмотрела учебные классы, спортивный зал и столовую.

«Подготовка учебных помещений проведена на высоком уровне. Школа полностью обеспечена учебниками. Неравнодушные жители и предприниматели Чехова оказали помощь в учебных принадлежностях и школьной форме для новых учеников», — прокомментировала Надежда Чернятина.

Во время проверки особое внимание уделили доступной среде для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, на первом этаже в санитарной комнате оборудовали специальную кабинку для такой категории учеников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

«Можете попасть в капкан». Россиянам рассказали о рисках при покупке VPN-роутеров

Трезвый расчет и прагматизм. Новая формула отношений Москвы и Баку

Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте