Замглавы Чехова проверила готовность школы № 9 в Венюкове к 1 сентября

Осмотр классов, спортзала и столовой школы № 9 в Венюкове провела замглавы Чехова. Она отметила, что учреждение полностью готово к началу учебного года.

Более 150 первоклассников пойдут в школу № 9 в Венюкове в День знаний в этом году. В их число входят и дети, прибывшие из Курской области. Для них уже подготовили учебники.

Проверку готовности учреждения к 1 сентября провела заместитель главы Чехова Надежда Чернятина по поручению Михаила Собакина. Она осмотрела учебные классы, спортивный зал и столовую.

«Подготовка учебных помещений проведена на высоком уровне. Школа полностью обеспечена учебниками. Неравнодушные жители и предприниматели Чехова оказали помощь в учебных принадлежностях и школьной форме для новых учеников», — прокомментировала Надежда Чернятина.

Во время проверки особое внимание уделили доступной среде для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, на первом этаже в санитарной комнате оборудовали специальную кабинку для такой категории учеников.

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