Замглавы Чехова проверил состояние территорий в поселке Столбовая

По поручению руководителя муниципалитета Михаила Собакина его заместитель Александр Ротнов провел осмотр состояния общественных территорий в поселке Столбовая. В ходе мониторинга были выявлены нарушения, которые специалисты в ближайшее время устранят.

Обход прошел на Парковой улице у домов № 4, 6, 7, 8, 10. Все замечания взяты в работу. Заместитель главы округа лично взял их под свой контроль.



«На придомовой территории остались неубранные порубочные остатки после недавнего опила деревьев. Также была отмечена некачественная уборка подъездов многоквартирных домов. Мы поручили ответственным лицам привести все в порядок и обеспечить регулярную уборку в соответствии с установленным графиком», — рассказал Александр Ротнов.

Напомним, что жители муниципалитета могут обратиться с предложениями или просьбами о проведении работ напрямую в профильные учреждения:

— управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чехова: 8 (496) 723-00-04;

— управление контрольной деятельности: 8 (496) 723-58-36;

— управление благоустройства администрации Чехов: 8 (496) 727-91-10;

— МБУ «Чеховское благоустройство»: 8 (800) 300-87-43.