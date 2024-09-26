Замглавы Чехова проверил состояние контейнерной площадки на Вишневом бульваре

Заместитель главы городского округа Чехов Евгений Акуличев побывал с контрольным осмотром на контейнерной площадке, расположенной у дома №4 на Вишневом бульваре. Состояние территории получило положительные отзывы.

Акуличева сопровождали депутат городского совета Марина Тарасова, представители управляющей компании, а также местные жители.

Осмотр площадки показал, что контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов находятся в хорошем состоянии, на территории соблюдаются чистота и порядок.

Активные жители обратились к замглавы округа с просьбой уложить на съезде с контейнерной площадки асфальт. Евгений Акуличев в ответ заявил, что администрация округа рассмотрит это предложение. Если будет возможность, то его включат в план работ управляющей компании.

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