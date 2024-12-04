Замглавы Чехова проверил состояние контейнерной площадки на Московской улице

Вместе со специалистами муниципального бюджетного учреждения «Экология и природопользование» и сотрудниками управляющей компании заместитель главы Чехова Александр Хабаров осмотрел качество содержания мусорной площадки у дома № 81 на Московской улице. Во время проверки комиссия высказала несколько замечаний.

Среди выявленных нарушений были отсутствие графика вывоза мусора и плохое состояние покрытия контейнерной площадки. Все это загрязняет двор, делает его неэстетичным.

Александр Хабаров поручил профильным специалистам устранить недочеты.

«Призываем всех жителей сообщать о выявленных нарушениях или проблемах, чтобы совместными усилиями обеспечить комфортные условия проживания в нашем городе», — подчеркнул он.

Подобные проверки помогают представителям администрации округа быстро и эффективно реагировать на обращения горожан, поддерживать на территории округа чистоту и порядок.

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