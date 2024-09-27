Замглавы Чехова проверил состояние дворов на улице Гагарина

Состояние общественных и дворовых пространств на улице Гагарина проверила заместитель главы Чехова Надежда Чернятина. Она дала поручения по благоустройству нескольких территорий.

Мониторинг по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина провели замглавы и муниципальные депутаты. Они осмотрели детские и спортивные площадки, оценили целостность их элементов.

На одной из площадок было повреждено покрытие. Информацию оперативно передали в муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство».

Также комиссия обратила внимание на состояние зеленых насаждений. Участники отметили, что нужно озеленить прилегающие территории и улучшить освещение в некоторых местах. Это повысит безопасность и комфорт жителей округа.

«Еженедельные обходы позволяют увидеть, какие задачи по повышению качества городской среды необходимо решать первостепенно. Важно, чтобы жители вовлекались в процесс благоустройства и сообщали о любых проблемах, с которыми они сталкиваются в своих дворах», — прокомментировала Надежда Чернятина.

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