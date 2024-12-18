Замглавы Чехова проверил состояние дворов на улицах Дружбы и Лопасненской

В Чехове по поручению главы округа Михаила Собакина прошел обход территории. Заместитель главы Павел Сибарсов проверил район домов на улицах Дружбы и Лопасненской.
Обход был организован после обращений жителей, касающихся состояния дворов и территорий. На контейнерной площадке возле домов 16, 18 и 20 по улице Дружбы и дома 11 по улице Лопасненской были обнаружены навалы мусора. В результате обхода информация о нарушении была передана в профильные службы для оперативного устранения проблемы.
Гражданам, столкнувшимся с нарушениями на территориях, напоминаем, что они могут направить свои обращения в различные профильные учреждения. Например, в Управление контрольной деятельности по телефону 8 (496) 723-58-36, в Управление благоустройства по номеру 8 (496) 727-91-10 или в МБУ «Чеховское благоустройство» по телефону 8 (800) 300-87-43. Также можно обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства по телефону 8 (496) 723-00-04.
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