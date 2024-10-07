Замглавы Чехова проверил состояние дворов и детских площадок в селе Шарапово⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Фото: Телеканал «360»

Власти городского округа и профильные специалисты по сложившейся традиции перед выездной встречей с жителями совершают обход населенного пункта, в котором она состоится. Заместитель главы муниципалитета Алексей Родин провел мониторинг чистоты и порядка в селе Шарапово.⠀

Местные активисты также приняли участие в мероприятии. Во время обхода к представителям власти обращались жители близлежащих домов со своими проблемами.

Помимо дворов и придомовых территорий была проведена проверка состояния детских площадок. Выявленные замечания сразу брали в отработку ответственные лица.

Практика таких обходов стала уже доброй традицией в городском округе. Благодаря им работники администрации, сферы ЖКХ и благоустройства могут уделить особое внимание точечным проблемам.

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