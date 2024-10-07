Замглавы Чехова проверил состояние дворов и детских площадок в селе Шарапово⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Власти городского округа и профильные специалисты по сложившейся традиции перед выездной встречей с жителями совершают обход населенного пункта, в котором она состоится. Заместитель главы муниципалитета Алексей Родин провел мониторинг чистоты и порядка в селе Шарапово.⠀