Замглавы Чехова проверил состояние дворов и детских площадок в селе Шарапово⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Власти городского округа и профильные специалисты по сложившейся традиции перед выездной встречей с жителями совершают обход населенного пункта, в котором она состоится. Заместитель главы муниципалитета Алексей Родин провел мониторинг чистоты и порядка в селе Шарапово.⠀
Местные активисты также приняли участие в мероприятии. Во время обхода к представителям власти обращались жители близлежащих домов со своими проблемами.
Помимо дворов и придомовых территорий была проведена проверка состояния детских площадок. Выявленные замечания сразу брали в отработку ответственные лица.
Практика таких обходов стала уже доброй традицией в городском округе. Благодаря им работники администрации, сферы ЖКХ и благоустройства могут уделить особое внимание точечным проблемам.