Замглавы Чехова проверил состояние дошкольного отделения гимназии № 7

В Чехове проведен мониторинг дошкольного отделения гимназии № 7 и лицея № 4. Поручение о проверке было дано главой округа Михаилом Собакиным.
Заместитель главы Чехова Денис Разуваев проверил состояние учреждений, где в данный момент проходят ремонтные работы. В частности, была проанализирована ситуация с размещением детей в дошкольном отделении лицея № 4, а также оценено санитарное состояние и соблюдение температурного режима в помещениях детского сада гимназии № 7.
Особое внимание уделили условиям в спальнях и игровых комнатах. Проверка показала, что все помещения соответствуют необходимым санитарным нормам, а температура воздуха в помещении была в пределах нормы. Однако, несмотря на бесперебойную подачу тепла, руководству учреждения были даны дополнительные указания по обеспечению стабильного температурного режима и круглосуточному контролю за температурой в помещениях. Это поможет предотвратить возможные проблемы с отоплением в будущем.
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