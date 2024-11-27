Замглавы Чехова проверил содержание контейнерной площадки на улице Дружбы

В городском округе Чехов заместитель главы администрации Александр Хабаров осмотрел состояние контейнерной площадки на улице Дружбы. Во время проверки он выявил отсутствие графика вывоза мусора и обнаружил несколько машин, припаркованных вблизи контейнеров для отходов.

По поручению руководителя муниципалитета Михаила Собакина, его заместитель Александр Хабаров проинспектировал качество содержания контейнерной площадки по адресу: город Чехов, улица Дружбы, дом № 2а. Во время проверки выявили несколько серьезных нарушений.

Так, отсутствие расписания вывоза отходов приводит к накоплению отходов, это загрязняет территорию и создает двору неопрятный вид. На территории мусор вывозят непостоянно.

Также на контейнерной площадке жители паркуют свои автомобили, что затрудняет работу коммунальных служб. Сведения об этом нарушении передали в Главное управление содержание территорий и в Госавтоинспекцию.

Во время обхода комиссия выявила повреждения самой контейнерной площадки, ее отремонтируют в самое ближайшее время.

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