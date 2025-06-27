Замглавы Чехова проверил ремонт дошкольного учреждения лицея № 4

Подготовки образовательных учреждений к новому учебному году продолжается в муниципалитете. Первый заместитель главы округа Денис Разуваев проконтролировал ремонт в дошкольном учреждении лицея № 4 в деревне Манушкино.

В рамках муниципальной программы «Образование» в здании заменят и утеплят оконные конструкции. Большое внимание уделяется и благоустройству прилегающей территории. Сейчас здесь оформили зеленые насаждения и проводят работы по асфальтированию дорог. Появились также новые бордюры.

Денис Разуваев осмотрел прилегающую территорию, проверил состояние дорожек и игровой зоны, выразив удовлетворение результатами. Он отметил, что работы ведутся в соответствии с графиком и стандартами, а также подчеркнул важность своевременного завершения ремонта для обеспечения безопасных условий для детей и персонала.

«Мы очень рады, что в этом году будет произведено так много ремонтных работ», — сказала директор лицея № 4 Татьяна Коржова.

По итогам встречи руководству учреждения были даны поручения для контроля и оперативного решения возникающих вопросов.