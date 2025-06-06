Сегодня 09:18 Замглавы Чехова проверил ремонт дошкольного отделения гимназии № 2 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Чехов

Детские сады

Ремонтные работы

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году продолжается в муниципалитете. Заместитель главы округа Денис Разуваев проинспектировал ход работ по капитальному ремонту дошкольного отделения гимназии № 2.

Детский сад на Монтажной улице построили в 1953 году — ему уже более 70 лет. Капитальный ремонт начали в январе текущего года. Строительная готовность здания площадью около 1300 квадратных метров составляет уже 32%.

Денис Разуваев отметил, что работы ведутся в соответствии с графиком. Специалисты завершили демонтаж внутренних перекрытий, инженерных систем и оконных конструкций. В ближайшее время подрядчик планирует приступить к монтажу новых оконных конструкций и инженерных коммуникаций, а также начать работы по благоустройству прилегающей территории.

Уже к 1 сентября дошкольное отделение гимназии № 2 откроет свои двери для 160 ребят.