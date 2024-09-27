Замглавы Чехова проверил работу предприятия на Литейной улице

Жители Чехова пожаловались на работу предприятия на Литейной улице. После их обращения на производство выехал заместитель главы муниципалитета.

С жалобами жители ближайших районов обратились к первому заместителю главы городского округа Чехов Артему Попову. Он выехал на место, чтобы лично оценить ситуацию.

Замглавы пообщался с руководством предприятия, которое подтвердило готовность к сотрудничеству. Представители производства отметили, что их работа, действительно, может вызывать неудобства, но они открыты к предложениям по улучшению ситуации.

«Совместно с коллегами и жителями, ранее выражавшими свои опасения, провели поездку на предприятия, расположенные на Литейной, где встретились с генеральным директором одного из них — бетонного завода. Этот разговор стал важным шагом к нахождению компромисса между предприятиями и жителями. Мы уверены, что совместными усилиями сможем создать более комфортные условия для жизни в нашем округе», — прокомментировал Артем Попов.

Отметим, что конструктивный диалог в таком случае очень важен, ведь предприятия обеспечивают рабочие места для жителей округа.

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