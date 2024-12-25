Замглавы Чехова проверил производственную базу общественного транспорта

В мероприятии также участвовали сотрудники управления контрольной деятельности и управления благоустройства администрации Чехова. Директор ПАТП Алексей Коркин рассказал Александру Ротнову, как подвижный состав проходит подготовку к выходу на маршруты, и показал ремонтные ямы и другие производственные помещения. На встрече также обсудили кадровые вопросы, в том числе уровень заработной платы сотрудников предприятия и укомплектованность штата.

Александр Ротнов сообщил, что была достигнута договоренность о конструктивном взаимодействии администрации муниципалитета и руководства Чеховского ПАТП. Он добавил, что результатом станет повышение эффективности работы общественного транспорта и улучшение обслуживания населения.