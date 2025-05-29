Замглавы Чехова проверил капремонт дошкольного учреждения лицея № 4

Особое внимание во время мониторинга уделили срокам и качеству выполняемых работ. Строители отстают от графика. Администрация Чехова дала поручение подрядчику ликвидировать отставание до 4 июня. Сейчас на площадке трудятся 12 специалистов и одна единица инженерной техники.

На объекте завершены работы по демонтажу инженерных систем и перегородок внутренних конструкций, проводится демонтаж кровельного покрытия. Одновременно специалисты выполняют комплекс мероприятий по благоустройству территории.

«Детский сад построен в 1965 году, рассчитан он был на 110 мест. И за этот весь период глобального капитального ремонта в здании не проводилось. Мы и наши родители очень счастливы, что эта программа вступила в действие», — поделилась директор лицея № 4 Татьяна Коржова.

По контракту подрядная организация обязуется завершить все виды работ до 1 сентября текущего года.