Замглавы Чехова провел мониторинг территорий трех улиц
Для улучшения качества жизни жителей и повышения привлекательности округа Чехов на регулярной основе проходит мониторинг территорий. Так, 21 августа заместитель главы округа Денис Юрков проверил состояние общественных пространств на улицах Московская, Полиграфистов и Весенняя.
По результатам проверки состояния благоустройства, заместителем главы были выявлены вопросы, требующие решения.
Муниципальному бюджетному учреждению «Чеховское благоустройство» поручили отремонтировать входные группы подъездов для обеспечения комфортного доступа жителей, восстановить козырьки, очистить территорию детской площадки от мусора, осуществить окос зеленых насаждений, вывезти сухие ветки.
Также рабочие проведут ямочный ремонт дороги на улице Полиграфистов, выполнят ремонт тротуарной плитки, обновят фасады зданий.
«Эти меры помогут создать более комфортные и безопасные условия для жителей округа. Буду следить за исполнением поручений и оценивать результаты работы», — прокомментировал заместитель руководителя муниципалитета Денис Юрков.