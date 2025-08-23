Замглавы Чехова провел мониторинг территорий трех улиц

Для улучшения качества жизни жителей и повышения привлекательности округа Чехов на регулярной основе проходит мониторинг территорий. Так, 21 августа заместитель главы округа Денис Юрков проверил состояние общественных пространств на улицах Московская, Полиграфистов и Весенняя.