Замглавы Чехова провел личный прием жителей деревень Ивачково и Чудиново

На встречу с заместителем главы городского округа Чехов Алексеем Родиным приехали жители деревень Ивачково и Чудиново. Собравшиеся обсудили вопросы освещения улиц, установки дорожных знаков, обустройства детской площадки и другие.

По словам замглавы руководителя муниципалитета Алексея Родина, личные приемы граждан — это мощный инструмент для решения актуальных вопросов. На мероприятии также присутствовал представитель отдела дорожной деятельности и безопасности дорожного движения Олег Степанов.

Во время встречи рассмотрели вопросы восстановления уличного освещения на Новой улице в деревне Ивачково и строительства игровой зоны для детей в деревне Чудиново. Собравшиеся также затронули темы размещения дорожных знаков, обустройства тротуара до остановки и организации лежачего полицейского на автодороге «Чудиново — М-2 Крым». Помимо этого, жители деревни Чудиново выразили беспокойство по поводу состояния гидротехнического сооружения в населенном пункте, они также предложили установить знак «Движение грузовых автомобилей запрещено».

«В ходе диалога жителям разъяснили все вопросы. Некоторые из них требуют дополнительного анализа, их взяли на контроль для последующего внимания и решения», — сказал Алексей Родин.

Записаться на личный прием к заместителю главы городского округа Чехов Алексею Родину можно по номеру: +7 (496) 722-39-85.

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