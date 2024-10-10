Замглавы Чехова провел личный прием граждан по вопросам благоустройства

В городском округе Чехов заместитель главы округа Алексей Родин провел личный прием жителей по вопросам благоустройства. На мероприятии также присутствовали специалисты администрации муниципалитета.

Личный прием граждан проходил вместе с замначальника управления благоустройства администрации городского округа Чехов Николаем Царуком и первым заместителем директора учреждения «Чеховское благоустройство» Алексеем Спириным.

«Регулярные встречи с населением являются неотъемлемой частью моей работы, позволяя непосредственно взаимодействовать с людьми, быстро реагировать на их запросы и оперативно принимать необходимые меры», — отметил заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

На встрече обсудили строительство водоотводной канавы в деревне Чепелево, обустройство пешеходных дорог и дополнительных фонарей в деревне Легчищево на Весенней улице между домами 129 и 144 и ремонт моста через реку Родинку. Помимо этого, на встречу к Алексею Родину приехал житель с просьбой обустроить канаву за своим земельным участком.

Часть вопросов решили на приеме, вопросы, требующие более глубокого анализа, замглавы муниципалитета взял на личный контроль.

Попасть на личный прием к заместителю главы городского округа Чехов можно, записавшись по телефону: 8-496-722-39-85.

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