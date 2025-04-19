Замглавы Чехова поручил починить кровлю в доме на Комсомольской улице

Обход жилых домов на улице Комсомольская совершил заместитель главы муниципального округа Чехов Вадим Шевырев. В ходе проверки обнаружились протечки в кровле и затопления в подвалах.

Кроме того, выявили наличие трещин и осыпающейся краски во входных группах, недостаточный напор горячей воды, неудовлетворительное качество уборки в подъездах, а также скопление бытовых, строительных и негабаритных отходов около контейнерной площадки.

Для устранения выявленных проблем требуется устранить протечки кровли и организовать осушение подвалов, проверить систему горячего водоснабжения и коммуникации, усилить контроль за наведением порядка в домах и обновить входные группы, где это требуется. Также обязали облагородить контейнерные площадки и прилегающую территорию.

Обратиться с вопросами благоустройства жители округа могут в профильные учреждения.