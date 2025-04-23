Замглавы Чехова побывал на тренировке гимнасток в спортшколе «Витязь»

По поручению главы муниципалитета его заместитель Вадим Шевырев посетил тренировку воспитанниц отделения художественной гимнастики спортивной школы «Витязь» имени В. И. Васильева. В ходе визита он высоко оценил уровень подготовки учениц и профессионализм тренеров.

Вадим Николаевич отметил, что воспитанницы с большим старанием осваивают сложнейшие элементы и показывают замечательные результаты на соревнованиях различных уровней.

«Мы гордимся каждой из наших гимнасток и уверены, что сможем создать для них все необходимые условия для успешного выступления на соревнованиях как регионального, так и всероссийского уровня», — подчеркнул он.

Недавно команда спортсменок отделения художественной гимнастики школы «Витязь» имени В. И. Васильева приняла участие в открытом традиционном турнире по художественной гимнастике «Весны Очарование», который проходил в соседнем округе. Итоги участия порадовали как спортсменок, так и тренеров — юные гимнастки заняли первые места.