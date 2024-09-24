Замглавы Чехова оценил навыки юных дорожных инспекторов в автогородке

Юные инспекторы дорожного движения Чехова завершили сезон практическим занятием в автогородке деревни Манушкино. Их мастерство оценил заместитель главы городского округа Денис Разуваев.

На последнем занятии в сезоне школьники показали на практике свои навыки и знание правил дорожного движения. Денис Разуваев и глава управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева отметили, что юные автоинспекторы отлично справились с задачей.

Представители власти напомнили ребятам о важности соблюдения ПДД и ношения на верхней одежде и средствах передвижения светоотражающих элементов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил автоинспекторов с Днем ГИБДД и отметил, что их работа — гарантия безопасности на дорогах и ответственность за жизни людей.

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