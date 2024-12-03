Замглавы Чехова Ольга Щукина проверила состояние дворов в поселке Столбовая

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Ольга Щукина осмотрела качество содержания дворов в поселке Столбовая. Она посетила территорию вблизи дома № 1 на Парковой улице.

Вместе с Ольгой Щукиной состояние дворов проверили начальник управления территориальной и внутренней политики Роман Самошкин и начальник территориального отдела Столбовая — Любучаны Алексей Богдашкин.

Во время обхода комиссия выявила несколько нарушений по содержанию контейнерной площадки у дома № 1 на Парковой улице. Отчет направили в работу профильным специалистам. Недостатки ликвидируют в самое ближайшее время.

Напомним, чтобы получить консультацию по вопросам благоустройства, можно обратиться в территориальные отделы.

Территориальный отдел Столбовая — Любучаны работает по адресу: село Троицкое, дом № 4/1, 2 этаж. Он открыт с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45. Позвонить работникам отдела можно по номеру: +7 (49-67) 24-32-46.

Стремиловский территориальный отдел находится по адресу: село Дубна, дом № 30, 2 этаж, кабинет 230. Он работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Задать интересующие вопросы можно по телефону: +7 (49-64) 24-91-17.

Баранцевский территориальный отдел открыт в селе Новый Быт по Новой улице, дом № 8а, 2 этаж. Часы приема с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу отдел работает с 09:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45. Консультацию можно получить по номеру: +7 (49-67) 24-14-12.

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