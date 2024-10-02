Замглавы Чехова Надежда Чернятина посетила центр помощи семье и детям

Заместитель главы городского округа Чехов Надежда Чернятина и начальник окружного управления социального развития Ольга Орлова посетили семейный центр помощи семье и детям «Чеховский». В ходе визита они ознакомились с условиями проживания и программами, которые предлагает центр для 10 детей, находящихся под его опекой.

Центр «Чеховский» оснащен всем необходимым для комфортного пребывания детей: просторными комнатами, залом для мероприятий, столовой с собственной кухней, прачечной, медицинским кабинетом и изолятором. Здесь созданы условия для всестороннего развития и поддержки детей.

На постоянной основе в центре проводятся разнообразные мероприятия, включая мастер-классы, викторины, профориентационные программы, тренинги, а также психологические и образовательные занятия. Особое внимание уделяется практической деятельности: дети вместе с сотрудниками центра изготавливают ленты для плетения маскировочных сетей, которые направляются на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Чернятина и Орлова отметили высокий уровень организации работы центра и выразили благодарность сотрудникам за их вклад в воспитание и поддержку детей. Они подчеркнули важность таких учреждений для социальной адаптации и развития молодежи, а также пообещали дальнейшую поддержку со стороны городских властей.

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