Замглавы Чехова Чернятина проверила состояние дворов на Комсомольской улице

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Надежда Чернятина осмотрела качество содержания дворов, общественных пространств и многоквартирных домов на Комсомольской улице в микрорайоне Венюково. Местные жители пожаловались на засоры канализационных сетей.

Вместе с заместителем главы округа объекты проинспектировал депутат Совета депутатов городского округа Чехов Сергей Данилюк.

Жители дома № 14 на Комсомольской улице пожаловались на разлив канализации и попросили очистить подвал от мусора. Надежда Чернятина, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Елена Ефременко и начальник участка Вячеслав спустились в подвальное помещение, чтобы оценить ситуацию.

Представители жилищно-коммунального хозяйства пообещали в тот же день устранить засоры внешних коллекторов канализационных сетей. Работы проведет Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны.

Заместитель руководителя муниципалитета Надежда Чернятина напомнила жителям правила пользования канализацией. Она отметила, что выбрасывать тряпки, средства личной гигиены, наполнители для кошачьего туалета и остатки пищи не допустимо.

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