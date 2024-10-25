Замглавы Чехова Артем Попов провел рабочую встречу на промпредпиятии

Первый заместитель главы Чехова Артем Попов посетил современное предприятие «Мегапласт Продакшн», расположенное на Симферопольском шоссе. Компания специализируется на производстве армированных пленок и пластиковых сеток, которые востребованы в строительной отрасли и садоводстве.

На заводе трудятся 90 квалифицированных специалистов. В ходе визита Артем Попов отметил, что вся выпускаемая продукция является 100% российским продуктом, что подчеркивает важность поддержки отечественного производителя и его стремление к независимости от импортных поставок.

Одним из ключевых шагов в развитии компании стало заключение договоров аренды земельных участков в 2022 и 2023 годах. Это позволит увеличить производственные мощности, создать новые рабочие места и расширить ассортимент продукции.

Посещение предприятия подтвердило стратегическую значимость поддержки местных производителей, ориентированных на инновации и импортозамещение, что способствует укреплению экономической стабильности региона.

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