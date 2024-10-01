Замглавы Чехова Артем Попов посетил предприятие по производству крышек

Заместитель главы Чехова Артем Попов и начальник отдела потребительского рынка и сферы услуг управления промышленности, инвестиций и развития предпринимательства администрации муниципалитета Александр Акопов посетили современное производство в поселке Любучаны. Визит также сопровождал депутат Совета депутатов Иван Шмелев.

Предприятие «Пэкпродакшн» зарекомендовало себя как один из ведущих отечественных производителей пластиковых и алюминиевых колпачков и крышек для пластмассовой и стеклянной тары. Основанное в 2016 году, предприятие уверенно занимает лидирующие позиции на российском рынке, обеспечивая рабочими местами 96 человек.

Во время визита генеральный директор компании Александр Лазарев поделился достижениями предприятия: в 2023 году было произведено более 2 миллиардов колпачков и крышек. Продукция завода высоко ценится производителями лимонадов и других напитков за свое качество.

Визит на производство подчеркивает важность поддержки и развития местного бизнеса, что способствует экономическому росту и созданию новых рабочих мест в регионе.

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