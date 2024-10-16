Замглавы Чехова Алексей Родин проверил содержание дворов на Вишневом бульваре

Заместитель главы Чехова Алексей Родин совместно с сотрудниками «Чеховское благоустройство» и управления контрольной деятельностью провели инспекцию на Вишневом бульваре у домов № 2, № 2а, № 3, № 4 и № 4а. В ходе проверки были выявлены различные недостатки в содержании территории, включая граффити, несанкционированную рекламу, необходимость опиловки деревьев и некачественное крепление термоусадки на качелях.

Все замечания были зафиксированы и переданы в план работ для устранения ответственным подведомственным организациям. Алексей Родин подчеркнул важность подобных мероприятий, отметив, что они помогают выявить проблемные места и недостатки в содержании дворовых территорий округа.

Напомним, что жители могут направлять обращения с просьбой о проведении необходимых работ в Управление контрольной деятельностью, Управление благоустройства Администрации городского округа, МБУ «Чеховское благоустройство» и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Чехов.

Обращения помогут жителям оперативно сообщать о проблемах и способствовать улучшению благоустройства их районов.

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