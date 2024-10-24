Замглавы Чехова Алексей Родин провел личный прием жителей

В Чехове прошел личный прием граждан, который провел заместитель главы администрации Алексей Родин. Встреча, на которой присутствовали представители управления благоустройства и МБУ «Чеховское благоустройство», продемонстрировала важность совместной работы для комплексного решения городских проблем.

Среди поднятых вопросов были обустройство тротуара от остановки «Дубки +» до поворота на СНТ «Боровик», улучшение освещения и ремонт дороги к этому садоводческому товариществу, а также расчистка водоотводной канавы вдоль дома № 16 по улице Степанидина. Кроме того, жители попросили увеличить частоту рейсов автобуса № 32, курсирующего по маршруту «Столбовая — больница Яковенко — Столбищево».

Алексей Родин подчеркнул, что личный прием является эффективной формой коммуникации, позволяющей не только услышать жителей, но и глубже понять их нужды, а также найти оптимальные пути решения возникающих вопросов. В ходе встречи жители озвучили ряд актуальных проблем, требующих внимания со стороны администрации.

По всем вопросам гражданам были даны исчерпывающие разъяснения. Те проблемы, которые требуют дополнительного рассмотрения и более глубокого анализа, взяты на контроль для принятия дальнейших решений.

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