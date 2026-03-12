Замглавы Богородского округа проверил капремонт спорткомплекса «Знамя»

Ход капитального ремонта спорткомплекса оценили депутат окружного совета Ольга Попова и заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов. На площадке задействованы 55 человек, четыре инженерно-технических работника и две единицы строительной техники.

Штукатурные работы, монтаж вентиляции, подготовка полов под заливку подбетонки, монтаж утеплителя ведутся на первом этаже здания. На втором — идет монтаж электрических систем, штукатурные работы, усиление колонн. На третьем этаже осуществляется штукатурка стен, усиление колонн. Демонтажные работы выполнены на 70%, общестроительные работы — на 16,9%.

В здании появится современный зал для занятий борьбой, полностью переоснащенный тренажерный зал с новым оборудованием, а также обновленный большой зал, который откроет двери для хоккея на траве, волейбола, футбола и других командных видов спорта. Комплекс получит второе дыхание, у спортсменов и жителей появится место, где по-настоящему захочется тренироваться.

Все работы планируется завершить уже в этом году.