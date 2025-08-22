Замглавы Богородского округа проверил капремонт Обуховской детской школы искусств

В Обуховской детской школе искусств завершился ремонт зрительного зала. Это обновление стало частью более глобальной программы, направленной на модернизацию образовательного пространства.

В период с 2019 по 2020 годы была проведена комплексная реконструкция фасадов и благоустройства территории вокруг учреждения. В этом году акцент был сделан на внутренние помещения.

Заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов посетил школу, чтобы оценить качество выполненных работ. В ходе встречи с директором Александром Иваниным обсуждались планы по развитию учреждения, а также участие в национальных проектах, которые поддерживают одаренных детей.

В школе установлено современное музыкальное оборудование, а преподаватели активно занимаются развитием талантов учащихся. Начало нового учебного года будет проходить в обновленном здании, что откроет дополнительные возможности для реализации творческого потенциала и подготовки к поступлению в специализированные учебные заведения.