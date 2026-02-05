Замглавы Богородского округа проверил качество уборки наледи с крыш в Ногинске

Особое внимание было уделено работе всех служб в период сильных морозов и при ликвидации последствий обильных снегопадов. В том числе, заострили внимание на своевременном удалении наледи с крыш зданий, учреждений и жилых домов.

4 февраля, заместитель главы Богородского округа Олег Шойко совместно с сотрудниками Управления по вопросам потребительского рынка и услуг провел мониторинг торговых объектов на предмет оперативной очистки от снега и сосулек кровель зданий, входных групп и пешеходных зон.

В этот день было проверено пять крупных торговых объектов. Осмотр показал, что у данных объектов кровля очищена от снега и наледи. Поэтому предписания выданы не были.

Особое внимание было уделено торговому объекту по адресу: город Ногинск, улица 3-го Интернационала, дом 46А. В ходе беседы представителю торгового объекта были разъяснены требования Правил благоустройства Богородского округа по уборке территории торгового объекта от снега и очистке крыши от наледи для обеспечения безопасности граждан.