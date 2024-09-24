Замглавы Богородского округа передал приюту для животных материалы для стройки

Ногинскому приюту для животных первый заместитель главы Богородского городского округа Алексей Щаулин подарил 10 новых строительных тачек. Алексей Алексеевич уже не в первый раз помогает приюту как с оборудованием, так и с кормом и лечением животных.

На территории Богородского округа существует и работает единственный в Московской области муниципальный приют для безнадзорных животных. В приюте содержится более 500 питомцев.

«Мы с семьей постоянно посещаем наш приют, стараемся помогать в бытовых нуждах: передаем корм, а сегодня привезли тележки для работы. „Если вы проводите время с животными, вы рискуете стать лучше“, — жизнь рядом с ними делает нас более терпеливыми, любящими и чуткими», — сказал первый заместитель главы Богородского городского округа Алексей Щаулин.

Алексей Алексеевич также подчеркнул, что администрация Богородского городского округа, со своей стороны, оказывает всяческое и всевозможное содействие и поддержку для содержания и развития приюта.

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